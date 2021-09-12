بوتين يكشف عن إصابة تعرض لها أثناء التدريب

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أن أنفه تعرض لكسر عدة مرات في حياته، وذلك بسبب التدريبات ولعبة المصارعة التي كان يمارسها.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي لقناة "روسيا 1" خلال اجتماعه الخاص باللاعبين الأولمبيين الفائزين في طوكيو قال خلالها: "كسر أنفي في 3-4 جلسات تدريبية، ولم أذهب عند الطبيب لفحصه كنا نعيش في حي بسيط ولن تكون هناك نوايا لزيارة الأطباء بعد كل حادثة".

وأضاف بوتين قائلا: "كان من المستحيل أن ألمس أنفي حتى بإصبعي واتضح بعد ذلك أنه مكسور".

وخلص بوتين قائلا: "كان الأنف كبيرا، وقررت الاستمرار بالقتال".