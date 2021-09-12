لوكاشينكو: نخطط لاستيراد منظومات "إس-400" من روسيا

وقال لوكاشينكو للصحفيين "نتفاوض ونخطط لاستيراد "إس-400""، وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرح له خلال محادثاتهما في موسكو هذا الأسبوع عن منظومات "إس-500" الأكثر حداثة، والتي يمكن أن تستخدم الصواريخ الباليستية".

وقال لوكاشينكو: "المنظومات فعالة للغاية، اجتازت بالفعل الاختبارات، نحن نستعد لاستقبال الأسلحة".

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" هي أنظمة صاروخية للدفاع الجوي، ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ بالستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.