اشتعال نيران في طائرة ركاب على متنها 16 شخصا أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا جنوبي روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن اشتعال نيران في طائرة ركاب على متنها 16 شخصا أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا بمنطقة إيركوتسك جنوبي البلاد.

وجاء في بيان الوزارة: "في الساعة 18.15 (بتوقيت موسكو) يوم 12 سبتمبر/أيلول، تم تلقي رسالة عن هبوط صعب لطائرة ذات محركين من طراز "L-410" في منطقة إيركوتسك، مقاطعة كازاتشينسكو-لنسكي، على بعد 4 كيلومترات من قرية كازاتشينسكي".

وفقًا للبيانات الأولية، كان هناك 14 شخصًا واثنين من أفراد الطاقم على متن الطائرة. تحركت قوات وزارة الطوارئ إلى مكان الحادث فورا.

وأكدت المعلومات أولية أن جميع ركاب الطائرة على قيد الحياة، ويوجد بينهم شخص واحد في حالة حرجة.

وتابع البيان: "بناء على تعليمات من رئيس لجنة التحقيق الروسية، تم رفع دعوى جنائية بشأن وقوع الحادث بموجب مادة تتعلق بانتهاك قواعد الأمن".

يتبع...