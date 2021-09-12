بيسكوف: روسيا وبيلاروس مهتمتان بتطبيع العلاقات مع بروكسل إذا توفرت الإرادة السياسية

أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو ومينسك مهتمتان بتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك يتطلب إرادة سياسية من جانب بروكسل.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حوار مع قناة "أو إن تي" البيلاروسية: أعلم، وأنا على ثقة، بأن قادة دولنا مهتمون بإقامة علاقات جيدة مع جميع دول العالم وجيراننا الأوروبيين في المقامة الأول".

وأضاف: "إنهم مهتمون بإعادة إحياء تعاوننا التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الاتحاد الأوروبي لكي يتم استئناف الحوار والابتعاد عن تلك العقوبات".

وأوضح بيسكوف أن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية من جانب الاتحاد الأوروبي، مضيفا "على أي حال علينا الانتظار حتى تظهر الإرادة السياسية من جانب بروكسل".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مينسك في يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت قطاعات اقتصادية رئيسية في الدولة، على خلفية أزمات تتعلق بحقوق الإنسان بينها أزمة طائرة الركاب "ريان إير".