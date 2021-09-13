الخارجية الروسية تعلن عن خطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

أعلن المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الإثنين، أن روسيا تدرس إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان في المستقبل القريب.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح المبعوث الروسي لوكالة "سبوتنيك" أن موسكو تعتزم إرسال "مواد غذائية وأدوية" إلى كابول.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك خطط لمساعدة أفغانستان في المستقبل القريب قال كابولوف: "هذا صحيح. جاري العمل على ذلك".

يتبع...