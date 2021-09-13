مناورة "الغرب 2021": الاستفادة من تجربة القتال في سوريا

يقوم المشاركون في التدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك (مناورات الغرب 2021) بتنفيذ أعمال المرحلة الرئيسية للتدريب في يوم 13 سبتمبر/أيلول في ميدان الرماية "مولينو" بمقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.

وتتضمن فعاليات المرحلة الرئيسية قيام وحدات من القوات المسلحة الروسية بصد هجوم العدو الافتراضي ودحر القوات المعادية المهاجمة بمساعدة وحدات عسكرية من بيلاروسيا وأرمينيا والهند وكازاخستان وقرغيزيا ومنغوليا.

وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن منفذي أعمال المرحلة الرئيسية لمناورة الغرب 2021 يستفيدون من تجربة قتال الإرهابيين في سوريا ويأخذون في الاعتبار التغييرات التي أدخلتها قوات الدول الأجنبية على تكتيكاتها.

ويتم تحقيق أهداف الحلقة الرئيسية لمناورة الغرب 2021 على مراحل. أولا، تكافح القوات الصديقة من أجل الحفاظ على مواقع الدفاع، وتسعى إلى إيقاع القوات المعادية المهاجمة في ما يمكن أن يصبح فخا، وتصد الهجوم الجوي.

ثانيا، تقوم القوا الصديقة بإطلاق النيران الكثيفة على القوات المعادية المهاجمة بغية إضعافها.

ثالثا، تقوم القوات الصديقة بمهاجمة وحدات متقدمة من القوات المعادية، مستعينة بقوات الإنزال الجوي على النطاق الأوسع.

وأعلن جهاز الإعلام الرئاسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر المرحلة الرئيسية للتدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك.

وانطلقت فعاليات التدريب الاستراتيجي (مناورة الغرب 2021) في 10 أيلول/سبتمبر، وتستمر حتى 16 سبتمبر.