موسكو تدعو واشنطن وطهران إلى العودة للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تدعو جميع أطراف الاتفاق النووي الإيراني لا سيما إيران والولايات المتحدة إلى العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات.

وقالت زاخاروفا، تعقيبا على الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "ندعو جميع الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، بمن فيهم إيران وممثلي الولايات المتحدة إلى العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على أساس التفاهمات والعناصر التي تمت صياغتها في الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو".

وأضافت زاخاروفا: "إن أقصر طريق لإحياء الصفقة هو العودة المتزامنة لواشنطن وطهران لتنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن روسيا ستساعد في ذلك بكل وسيلة ممكنة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم أمس الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة في منشآت نووية في إيران.