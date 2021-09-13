زعيم سياسي روسي يصل على عربة خيول إلى مؤتمر حزبه... فيديو

وصل رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، على عربة يجرها ثلاثة خيول إلى المؤتمر الحزبي المنعقد قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية الروسية في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وصول رئيس الحزب جيرينوفسكي على عربة تجرها 3 خيول.

وبهذا الصدد، علق جيرينوفسكي أن الخيول توقفت بشكل مفاجئ وذلك بسبب خوفها من المندوبين الموجودين في القاعة.

ويعقد ثالث أكبر حزب في روسيا (الحزب الليبرالي الديمقراطي) مؤتمرا سياسيا في ملعب "دينامو" في العاصمة موسكو قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية الروسية.

ويشارك 14 حزبا روسيا في الانتخابات البرلمانية الروسية التي تنطلق الأسبوع المقبل مع أرجحية كبيرة بحصول الأحزاب البرلمانية الكبرى المعروفة (حزب روسيا الموحدة – الحزب الشيوعي الروسي – الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي – حزب روسيا العادلة) على معظم المقاعد دون أي خروقات تذكر.

أما الأحزاب الروسية الأخرى المشاركة بالانتخابات هي: "حزب الخضر"، "نوفيي ليودي" (ناس جدد)، يابلوكو، حزب التنمية، حزب الحرية والعدالة الروسي، "شيوعيو روسيا"، "المنبر المدني" و"البديل الأخضر" و"حزب المتقاعدين و"حزب الوطن".