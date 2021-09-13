الرئيس بوتين يصل إلى إقليم نيجني نوفغورود لمتابعة "مناورات غرب 2021" العسكرية

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى إقليم نيجني نوفغورود لمتابعة التدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك "مناورات غرب 2021".

ويتابع أكثر من 120 ممثلاً عسكريًا من 45 دولة أجنبية المرحلة الرئيسية من التدريبات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية "غرب 2021" في ملعب مولينو في إقليم نيجني نوفغورود.

وأثارت "التدريبات الاستراتيجية المشتركة اهتمامًا كبيرًا بين الملحقين العسكريين الأجانب ومن بينهم ملحقين عسكريين من بلدان رابطة الدول المستقلة وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، للصحفيين "المنطقة الآسيوية ممثلة على نطاق واسع وممثلو دول أوروبية أيضا موجودون بينهم النمسا وصربيا وفنلندا وسويسرا والسويد".

ويتم تحقيق أهداف الحلقة الرئيسية لمناورة الغرب 2021 على مراحل. أولا، تكافح القوات الصديقة من أجل الحفاظ على مواقع الدفاع، وتسعى إلى إيقاع القوات المعادية المهاجمة في ما يمكن أن يصبح فخا، وتصد الهجوم الجوي.

وانطلقت فعاليات التدريب الاستراتيجي (مناورة الغرب 2021) في 10 أيلول/سبتمبر، وتستمر حتى 16 سبتمبر.