الأسد لبوتين: جهودنا المشتركة حمت العالم بأثره لأن الإرهاب لا يعرف حدودا سياسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعه بالرئيس السوري بشار الأسد، في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، إنه بفضل جهودنا المشتركة تم توجيه ضربات قوية للإرهابيين في سوريا، وبات الجيش السوري يسيطر على أكثر من 90 في المئة من أراضي البلاد.