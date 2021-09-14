الكرملين: بوتين يدخل في عزلة ذاتية بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في محيطه

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في الدائرة المحيطة به.

وبحسب بيان صحفي للكرملين، فقد أجرى الرئيس الروسي محادثة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان.

وجاء في البيان "إن الرئيس سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به".

وأضاف البيان، أنه: "وفقا لذلك، سيشارك الرئيس الروسي في جلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، واجتماع لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، واجتماع مشترك لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، عبر تقنية الفيديو، وهي الجلسات المقرر عقدها هذا الأسبوع في مدينة دوشنبه".