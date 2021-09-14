بيسكوف: بوتين والأسد بحثا الوضع في أفغانستان خلال لقائهما

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد الوضع في أفغانستان.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "تم تبادل مكثف لوجهات النظر، بشكل أساسي حول العلاقات الثنائية، والوضع في سوريا. وبُحث الوضع في أفغانستان. كما تم تبادل وجهات النظر حول الخطط الإضافية لتنمية التعاون".

وقال بيسكوف، إن بوتين التقى الأسد يوم الاثنين قبل أن يتخذ قرارا بشأن العزلة الذاتية.

وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول المنطق من مقابلة بوتين للأسد، على الرغم من أنه كان يتوقع امتثاله للحجر الصحي: "لا يوجد شيء غير منطقي هنا. أولا استطيع أن اقول لكم أنه لم يجتمع مع الأسد في نهاية اليوم وإنما في بداية يوم العمل الجديد، حيث انتهى الأطباء من فحوصاتهم، والإجراءات اللازمة، وبناء على توصيات المختصين، تم اتخاذ القرار. لا يوجد شيء غير منطقي هنا. في ذلك الوقت، كان الأطباء لا يزالون يتباحثون".