بيسكوف: بوتين التقى الأسد أمس الاثنين قبل إعلانه الدخول في العزل الذاتي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيره السوري بشار الأسد أمس الاثنين في موسكو في زيارة غير معلنة، وذلك قبل إعلانه الدخول في العزل الذاتي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن بوتين اتخذ قرار الالتزام بنظام العزل الذاتي بعد إصابة عدد من المحيطين به بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن بوتين أجرى فحصا للتأكد من عدم إصابته بالفيروس وأنه بصحة جيدة تماما.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين عما إذا تم فحص الرئيس من الإصابة بعدوى فيروس كورونا: "بالتأكيد. نعم. إنه بصحة جيدة تماما".

وأضاف بيسكوف: "العزل الذاتي لن يؤثر على عمل الرئيس بشكل مباشر، فقط، لن تكون هناك فعاليات تواصل مباشر لبعض الوقت، لكن أقول مرة أخرى، هذا لا يؤثر على كثافة العمل، الرئيس سيواصل العمل عبر الفيديو كونفرانس".

وأكد بيسكوف، أن الرئيس السوري بشار الأسد عاد إلى سوريا وهو موجود في دمشق، مشيرا إلى أن سبب عدم الإعلان عن زيارة الأسد لموسكو تعود لاعتبارات أمنية، قائلا: "هناك اعتبارات أمنية معينة يجب اتباعها وهي واضحة تماما. بناء على هذه الاعتبارات بالطبع لم يتم الإعلان عنها، تم تقديم المعلومات لوسائل الإعلام بعد عودة الرئيس السوري إلى الوطن".