روسيا تفرض غرامة إضافية على"فيسبوك" قدرها 288 ألف دولار

أفاد المكتب الصحفي لمحكمة تاغانسكي في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن قاضي المحكمة فرض غرامة أخرى على "فيسبوك" بقيمة 21 مليون روبل ( حوالي 288 ألف دولار) لرفضه حذف معلومات محظورة.

موسكو- سبوتنيك. وأكد المكتب الصحفي لوكالة "سبوتنيك": "تم فرض عقوبات على شكل غرامات إدارية، بخصوص خمس حالات، بمبلغ قدره 21 مليون روبل (حوالي 288 ألف دولار) ".

وجرى تنظيم بروتوكولات بحق "فيسبوك"، في الجزئين 2 و4 من المادة 13.41 من القانون الإداري (انتهاك إجراءات تقييد الوصول إلى المعلومات).

هذا وستفتح قضايا بحق "تويتر" و"تلغرام" في مادة مماثلة، وسيتم النظر في البروتوكولات الخاصة بهما لاحقًا.

ومنذ منتصف شهر آب/أغسطس، تلقت المحكمة خمسة بروتوكولات جديدة ضد شركة "فيسبوك"، بالإضافة إلى بروتوكولين ضد كل من تويتر وتلغرام.

ووفقا للإعلام الروسي، تم اتهام الشركات بارتكاب مخالفات بموجب المادة 13.41 من القانون الإداري لروسيا (رفض حذف منشور من على الإنترنت بالرغم من أن الالتزام بحذفه منصوص عليه في تشريعات روسيا).

وتواجه تويتر وتلغرام غرامات تصل إلى 12 مليون روبل ( 164 ألف دولار)، وفيسبوك مبلغا يقدر بـ 28 مليون روبل (384 ألف دولار).