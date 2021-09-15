لافروف: روسيا لا تفرض أي شروط على طالبان لكنها تراقب كيف ستنفذ وعودها

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا لاتفرض أي شروط على طالبان لكنها تراقب كيف ستنفذ وعودها.

وأضاف لافروف بأنه لا أحد في عجلة من أمره للإعتراف رسميا بطالبان، كما لم يحن الوقت للتوصل الى استنتاجات بشأن حكومة أفغانستان الجديدة.

قائلا: " لم تعترف أي دولة بطالبان بعد. يتحدث الجميع عن ضرورة إجراء اتصالات معهم بشان القضايا الحالية، أولا وقبل كل شيء، حول القضايا الأمنية، واحترام حقوق المواطنين، وضمان عمل البعثات الدبلوماسية . لكن لا أحد في عجلة من أمره بالاعتراف الرسمي".

كما وتحدث لافروف عن موضوع أزمة هجرة محتملة، وبأن روسيا لا تعتزم تحمل عبء مسؤولية أزمة الهجرة المحتملة، التي تسببت فيها تصرفات الغرب.

قائلا: "يأتي المهاجرون من أفغانستان والعراق وجميع الدول التي أثاره فيها الاضطرابات زملاؤنا الغربيون، والآن يرفع الزملاء الغربيون أصواتهم ويصفون التصرفات البيلاروسية "بالحرب الهجينة". إذا كان الغرب قلقا للغاية بشأن الهجرة غير الشرعية، فعلى الغرب أن يهدأ. وأذكرهم بأنه لأول مرة نشأ موضوع الهجرة غير الشرعية بعد قصف الناتو لليبيا، وتحولت ليبيا إلى "ثقب أسود".

وبسطت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.