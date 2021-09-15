موسكو: مراكز المراقبة العامة للانتخابات ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين

قالت سكرتيرة غرفة الشؤون المدنية لروسيا الاتحادية ليديا ميخيفا، للصحفيين اليوم الأربعاء، "مراكز المراقبة العامة مفتوحة كذلك للمراقبين الدوليين، ولا شك في ذلك".

وفقًا لماكسيم غريغورييف، رئيس المجلس التنسيقي للرقابة العامة على التصويت في غرفة الشؤون المدنية لروسيا الاتحادية، فإن هذه المراكز ستعمل طوال الأيام الثلاثة، قائلا

" بما في ذلك هنا في الغرفة العامة، يعمل مركز الوضع العام، وبالطبع، سيتم تزويد المراقبين الدوليين، الذين يتمتعون بهذه الحالة، بالوصول الكامل إلى مراكزنا، حيث سيتم تنفيذ المراقبة بالفيديو".

هذا وقالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا الاتحادية، إنه تم إنشاء نظام كامل للمراقبة بالفيديو في روسيا من أجل مسار التصويت في انتخابات مجلس الدوما.

وأكدت بامفيلوفا في أول مؤتمر علمي وعملي دولي بعنوان "دور المجتمع المدني في ضمان المعايير الديمقراطية لتنظيم و إجراء انتخابات" في جامعة موسكو الحكومية أن كاميرات الفيديو ستغطي 96٪ من مراكز الاقتراع.

سينطلق التصويت في مجلس الدوما والانتخابات الأخرى في فترة تصويت واحدة هذا العام من 17 إلى 19 سبتمبر، بعد قرار اللجنة المركزية للانتخابات.

يتم انتخاب مجلس الدوما لمدة خمس سنوات في ظل نظام انتخابي مختلط: حيث يتم انتخاب 225 نائبًا من القوائم الحزبية، و225 نائبًا آخر (من دوائر انتخابية ذات ولاية واحدة) في جولة واحدة.