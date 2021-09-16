بوتين يتحدث عن سبب اتخاذه قرار الالتزام بنظام العزل الذاتي

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قراره بالامتثال لنظام العزلة الذاتية لعدة أيام يعود لحقيقة أن عشرات الأشخاص في بيئته أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال بوتين أمام قمة زعماء دول منظمة الأمن الجماعي، التي يشارك فيها عبر الفيديو: "أنتم تعلمون أنه لسوء الحظ اضطررت لإلغاء زيارتي إلى دوشنبيه في اللحظة الأخيرة. ويعود ذلك لأن عددا من الأشخاص في محيطي أصيبوا بالفيروس. وليس شخص أو اثنان وإنما عدة أشخاص. والآن يتعين علينا التقيد بنظام العزلة الذاتية لعدة أيام".

وأضاف أن روسيا مهتمة بمناقشة المهام المطروحة أمام المنظمة حتى عن بعد.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن بوتين اتخذ قرار الالتزام بنظام العزل الذاتي بعد إصابة عدد من المحيطين به بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن بوتين أجرى فحصا للتأكد من عدم إصابته بالفيروس وأنه بصحة جيدة تماما.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين عما إذا تم فحص الرئيس من الإصابة بعدوى فيروس كورونا: "بالتأكيد، نعم. إنه بصحة جيدة تماما".