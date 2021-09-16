بوتين: الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي يحمل مخاطر لدولها

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن الحاجة إلى تنسيق الجهود وتكاتف دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل ضمان الأمن على خلفية الأوضاع في أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين أمام قمة زعماء دول منظمة الأمن الجماعي، التي يشارك فيها عبر الفيديو: "بعد الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية وحلفائها من أفغانستان وقدوم حركة طالبان (المحظورة في روسيا - المحرر) إلى السلطة، تبادل الزعماء في قمة استثنائية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الآراء بشأن المخاطر المتعلقة بالتغير الجذري في الأوضاع في ذلك البلد".

وأضاف بوتين: "أيد الجميع حينها الاستنتاج القائل بأنه في الظروف الحالية، هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لتنسيق وثيق وتكاتف بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

كما أكد بوتين أن الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي غير مستقر ويحمل مخاطر لدول المنطقة، قائلا: "كما ذكرنا سابقًا، فإن الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي وعلى الحدود الخارجية للدول الأعضاء ليس غير مستقر فحسب، بل ويحمل تحديات حادة جديدة ومخاطر لأمن بلداننا".

في غضون ذلك، أكد رئيس قيرغيزستان سيدار جاباروف أن الوضع في أفغانستان قد يؤثر سلبا على دول منظمة الأمن الجماعي.

من جانبه، أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الوضع الإنساني في أفغانستان قد تتبعه تحديات وتهديدات لدول منظمة الأمن الجماعي.

وأكد الكرملين في بيان يوم الثلاثاء، أن الرئيس بوتين سيشارك في الاجتماع عبر الفيديو بعد قراره دخول العزل الذاتي: "وفقا لذلك، سيشارك الرئيس الروسي في جلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، واجتماع لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، واجتماع مشترك لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، عبر تقنية الفيديو، وهي الجلسات المقرر عقدها هذا الأسبوع في مدينة دوشنبه".