الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية

أكدت الرئاسة الروسية أن فلاديمير بوتين لا يخطط بعد لزيارة مقر الحزب، الذي سيفوز في انتخابات مجلس الدوما.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس يعتزم التحدث إلى الحزب الفائز بعد إغلاق مراكز الاقتراع، "من الواضح أنه من غير المرجح أن يأتي إلى "روسيا الموحدة" هذه المرة. حتى الآن لا توجد خطط ملموسة".

وأضاف بيسكوف، أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة للرئيس، وهو يعمل كالمعتاد، ورغم الإصابات بالمرض، فهناك عدد كاف من الأشخاص الذين يدعمون عمل رئيس الدولة.

وأشار بيسكوف إلى أن وجود الرئيس بوتين في العزل الذاتي "سيستمر عدة أيام ... أعتقد أنه سيكون أسبوعًا على الأقل، لكن لا يمكنني إخباركم بعدد الأيام بالضبط".

وقال المتحدث الرئاسي ردا على للصحفيين عن وقت تفشي العدوى: "نتحدث عن شهر أيلول/سبتمبر"، مشيرا إلى أنه "لا يعرف أي حالة خطيرة" لدى المصابين بكورونا من محيط الرئيس بوتين.

كما أشار بيسكوف إلى أن العشرات من المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، وبشكل أساسي، أولئك الذين يعملون على ضمان عمله وحياته وسلامته، أصيبوا بفيروس كورونا المستحد، قائلا: "بشكل أساسي، هم أولئك الذين يشاركون في ضمان عمل وحياة رئيس الدولة وسلامته، بالطبع، يشارك عدد كبير جدًا من الأشخاص في هذا. وبالفعل، أصيب شخص ما. وبما أنه يوجد تواصل داخل مجموعة الدعم، فقد أصيب عدد كبير من الناس".

يذكر أن العام الجاري سيشهد انتخابات مجلس الدوما (النواب)، بالإضافة لانتخابات إقليمية ومحلية أخرى، في يوم التصويت الموحد في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس "الدوما"، لمدة خمس سنوات؛ عبر نظام انتخابي مختلط؛ 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.