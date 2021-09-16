القائم بأعمال السفير الروسي في ليبيا: السفارة تبدأ عملها العام المقبل

صرح القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا جامشيد بولتايف بأن السفارة الروسية قد تبدأ عملها في طرابلس العام المقبل.

موسكو- سبوتنيك. وقال بولتايف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ردا على سؤال بخصوص بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا: "العام المقبل.. ستكون هناك سفارة في طرابلس"، دون أن يذكر تفاصيل.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أفادت في وقت سابق، بأن القائم بأعمال السفير الروسي في طرابلس، بحث مع السلطات الليبية استئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس.

وتم إجلاء السفارة الروسية في ليبيا في عام 2014، إلى تونس المجاورة لأسباب أمنية.

يذكر أنه عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي ومقتله في العام 2011، عانت ليبيا انقساما حاداً في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.