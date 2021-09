القائم بأعمال السفير الروسي في ليبيا: السفارة تبدأ عملها العام المقبل

موسكو- سبوتنيك. وقال بولتايف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ردا على سؤال بخصوص بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا: "العام المقبل.. ستكون هناك سفارة في طرابلس"، دون أن يذكر تفاصيل.

وتم إجلاء السفارة الروسية في ليبيا في عام 2014، إلى تونس المجاورة لأسباب أمنية.