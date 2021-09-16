موسكو: قدمنا لواشنطن بيانات وعناوين "آي بي" تؤكد التدخل الأمريكي قبيل الانتخابات

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا قدمت للولايات المتحدة بيانات وعناوين "أي بي"، تؤكد تدخل واشنطن قبيل الانتخابات المرتقبة في روسيا.

بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في حديث للقناة الأولى الروسية: "ما يثير الاهتمام هو أننا قدمنا لهم أدلة. ليس فقط اقتباسات أو تصريحات، بل هناك بيانات، تواريخ، عناوين "أي بي" – (IP المعرف الرقمي) وغيرها، لا يمكن لواشنطن أن تتهرب من ذلك، بعبارات أنهم لا يقبلون هذه الاتهامات أو لا يتفقون معها".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أبلغت السفير الأمريكي لدى روسيا، جون ساليفان، الذي تم استدعاؤه يوم الجمعة الماضي، إلى مقر الوزارة بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية الروسية بشكل قاطع.

وأكدت زاخاروفا أن "سبب الاستدعاء وحيد، هو التدخل في الانتخابات الروسية".

إلى ذلك، أكدت الخارجية الروسية، وجود مخاطر كبيرة من التدخل الأجنبي في انتخابات مجلس الدوما المرتقبة، مشيرة في الوقت ذاته، إلى خطط لإجراء 184 تصويتاً مبكراً في 55 دولة للمواطنين الروس في الخارج .

وهذا العام ستجري انتخابات مجلس الدوما (النواب)، بالإضافة لانتخابات إقليمية ومحلية أخرى، في فترة التصويت الموحدة من 17 إلى 19 أيلول/ سبتمبر.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس "الدوما"، لمدة خمس سنوات؛ عبر نظام انتخابي مختلط؛ 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.