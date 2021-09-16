زاخاروفا: الأنباء بشأن "عرقلة" موسكو لمهمة الأمم المتحدة لدعم ليبيا كاذبة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التقارير التي زعمت عرقلة روسيا لمهمة الأمم المتحدة لدعم ليبيا بـ "الكاذبة"، مؤكدة أن الدول الغربية وراء ذلك.

وأضافت أن روسيا ستواصل تقديم كل مساعدة للشعب الليبي للتغلب على الأزمة السياسية الداخلية الحادة.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لفتنا الانتباه إلى التقارير التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام حول ما يُزعم من قيام روسيا بمنع عمل بعثة الدعم في ليبيا. ويبدو أن تلك الدول الغربية تقف وراء هذا الحشو المعلوماتي، الذي لم يسمح موقفها غير البناء لأعضاء مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى قرارات متوقعة بشأن معايير عمل البعثة على المدى الطويل".

هذا وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا تمنع قرار مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد مهمة دعم الأمم المتحدة في ليبيا.