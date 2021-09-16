الخارجية الروسية: موسكو والقاهرة توصلتا إلى تفاهم بشأن تعويض أسر ضحايا الطائرة المنكوبة

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "في سياق المفاوضات مع الجانب المصري من خلال وزارة الخارجية الروسية، تم إيلاء اهتمام خاص دائمًا لموضوع دفع المساعدات المادية لأسر الروس، الذين قتلوا في الحادث الأليم. تم الحفاظ على اتصال دائم مع جمعيات أقارب الركاب وأعضاء الطاقم المتوفين، ولا سيما مع مؤسسة الرحلة 9268 الخيرية. ونتيجة للجهود المبذولة، تمكنت السفارة الروسية بالقاهرة من التوصل إلى تفاهم جوهري مع الشركاء المصريين بشأن هذه القضية".

يتبع...