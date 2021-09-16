"تيك توك" و"غوغل" تسددان غرامات تصل إلى ما يقارب 84 ألف دولار في روسيا

أفادت المتحدثة باسم محكمة تاغانسكي في موسكو، زلفيا غورينتشوك، اليوم الخميس، بأن "تيك توك" و"غوغل"، سدّدتا مدفوعات بقيمة 6.1 مليون روبل (نحو 83.5 ألف دولار) في روسيا كغرامات فرضتها المحكمة في موسكو، أما بقية الشبكات الاجتماعية فلم تسدد الغرامات.

وقالت غورينتشوك لوكالة "سبوتنيك": "هذا العام، دفعت "تيك توك" غرامة قدرها 2.6 مليون روبل (35.6 ألف دولار)، و"غوغل" سددت غرامة قدرها 3.5 مليون روبل (نحو 48 ألف دولار)".

ووفقا لها، لم يتم تسديد الغرامات حتى الآن من قبل شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية الأخرى.

في هذا الصدد، تم إرسال المواد المتعلقة، على وجه الخصوص بـ"تويتر"، إلى المحضرين القضائيين (المنفذين) للتنفيذ، ودخلت القرارات المتعلقة بغرامات قدرها 8.9 مليون روبل (نحو 122 ألف دولار)، حيز التنفيذ.

منذ بداية العام، فرضت غرامات على "فيسبوك" أكثر من 80 مليون روبل (نحو 1.096 مليون دولار)، وذلك لرفضها حذف المعلومات حول المظاهرات غير المرخص لها ورفض توطين بيانات المستخدمين الروس، وفرضت غرامات على "تويتر"، نحو 60 مليون (نحو 822 ألف دولار) وعلى "تلغرام" 40 مليون روبل (نحو 548 ألف دولار).

وكانت "روسكومنادزور"(هيئة الرقابة على الاتصالات) حررت، خلال الفترة من 11 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2021، محاضر بشأن نشر محتوى على الإنترنت يحرض القاصرين على المشاركة في أعمال غير مشروعة.

وأعلنت الهيئة عن عزمها فرض غرامات على خلفية نشر محتويات محظورة على شبكات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فكونتاكتي" و"أودنوكلاسنيكي" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".