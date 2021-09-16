روسيا تتبنى لائحة بشأن إجراءات منح درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية

في اجتماع لمجلس التعليم الإسلامي في روسيا، اعتمدت الجامعات الإسلامية المحلية الرائدة لائحة بشأن إجراءات منح الدرجة الأكاديمية الدكتوراه في العلوم الإسلامية.

وبحسب وكالة أنباء التتار، قال رفيق مخمتشين، رئيس المعهد الإسلامي الروسي: "من المهم بشكل خاص أن تتمكن اليوم من الحصول على تعليم إسلامي كامل دون السفر إلى الخارج، من مدرسة ثانوية مهنية إلى درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية".

وأضاف: "لقد طورنا معايير التربية الإسلامية التي تضمن مستوى عالٍ من المعرفة والكفاءات المكتسبة".

وأكد على أن "هذه هي أهم مرحلة في النهج المنهجي لتدريب العلماء وعلماء الدين وفي تطوير التعليم الإسلامي في الاتحاد الروسي".

وقال: "اليوم، الجامعات الإسلامية، بعد أن اجتازت مرحلة التأسيس في التسعينيات، تشارك بنشاط متزايد في المجال العلمي والتعليمي".

يذكر أن درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية غير معترف بها من قبل لجنة التصديق العليا في روسيا الاتحادية، ولكنها تسمح بتحقيقها في مجال التخصصات اللاهوتية.

وعند وضع اللوائح الخاصة بإجراءات منح الدرجة العلمية، تم مراعاة خبرة عمل مجالس الأطروحات للدفاع عن أطروحات الدكتوراه للأكاديمية الإسلامية البلغارية وجامعة داغستان الإسلامية.