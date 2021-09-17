"غوغل" و"آبل" تزيلان تطبيقا "مناهضا لبوتين" من متجريهما

حذفت شركتا "آبل" و"غوغل" التكنولوجيتان تطبيق التصويت التكتيكي أو "تاكتيكال فوتنغ" الخاص بالمُعارض أليكسي نافالني من متاجرهما على الإنترنت بناء على طلب السلطات الروسية قبل أيام من الانتخابات البرلمانية.

وخطط حلفاء نافالني، استخدام تطبيق الهاتف المحمول لتنظيم حملة انتخابية تكتيكية لضرب حملة "حزب روسيا الموحدة".

واتهمت الجهات الروسية الرسمية الشركتين العملاقتين بالتدخل بالانتخابات البرلمانية الروسية، حسبما نشر موقع "نوفايا غازيتا" اليوم الجمعة، ولكن مع بدء الانتخابات البرلمانية في صبيحة اليوم الجمعة، اختفت التطبيقات المرتبطة بعملية التصويت الإلكتروني، ما لاقى ترحيب الكرملين.

وهدّد النائب الأول لمجلس الاتحاد الفيدرالي والجنرال في جهاز "إف إس بي" فلاديمير جاباروف، يوم أمس الخميس، موظفي الشركتين برفع دعاوي جنائية يتم من خلالها استدعاء ممثلين عن الشركتين بخصوص قضايا تتعلق بسيادة الدولة.

وقال جاباروف: "يجب أن تدرك المؤسسات والشخصيات المرتبطة بشركة آبل وغوغل أن أفعالهم غير القانونية المتعمدة وتقاعسهم الإجرامي بعد تلقي التحذيرات المناسبة من المسؤولين الروس سيكون لهما عواقب قانونية وخيمة لا محالة، وقد تنضوي تحت بند الجرائم الجنائية"، ويعتبر التطبيق المحذوف أداة انتخاب إلكترونية قد يتم استخدامه كوسيلة تضليل للرأي العام.