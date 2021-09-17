بوتين يصوت عبر الإنترنت في انتخابات مجلس الدوما الروسي

صوّت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في انتخابات مجلس الدوما (البرلمان الروسي) باستخدام نظام التصويت الإلكتروني عن بعد.

وجاء الإعلان عن الموضوع على لسان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الذي قال للصحفيين: "لقد صوّت بوتين على الإنترنت".

انطلقت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما في روسيا، صباح اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تستمر 3 أيام حتى مساء الأحد 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما، لمدة خمس سنوات ؛ عبر نظام انتخابي مختلط؛ 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.

ويشارك 14 حزبا روسيّا في الانتخابات البرلمانية الروسية التي انطلقت مع أرجحية كبيرة بحصول الأحزاب البرلمانية الكبرى المعروفة (حزب روسيا الموحدة – الحزب الشيوعي الروسي – الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي – حزب روسيا العادلة) على معظم المقاعد دون أي خروقات تذكر.

أما الأحزاب الروسية الأخرى المشاركة في الانتخابات هي: حزب الخضر، ونوفيي ليودي (ناس جدد)، ويابلوكو، وحزب التنمية، وحزب الحرية والعدالة الروسي، وشيوعيو روسيا، والمنبر المدني، والبديل الأخضر، وحزب المتقاعدين، وحزب الوطن.