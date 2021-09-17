إقامة نصب تذكاري للأطباء الذين يكافحون "كوفيد 19" في موسكو... صور

أقيم نصب تذكاري للأطباء الذين يكافحون جائحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية، موسكو، بالقرب من متحف تاريخ الطب بجامعة سيتشينوف.

النصب هو تمثال ضخم، كُتب على الجزء الأمامي منه: "العاملون الطبيون في مكافحة كوفيد-19". كما وُضعت قطعة من البرونز على الشاهدة، تحكي عن بطولة الأطباء من مختلف التخصصات.

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين: "لقد تحمّلت موسكو وطأة الوباء. ولأشهر عديدة، كان نظام الرعاية الصحية في موسكو يعمل بكثافة عالية".

وشكر العمدة جميع الذين بادروا بإقامة النصب التذكاري. وأشار في الوقت نفسه إلى أن النصب التذكاري الرئيسي "الذي أقامه الأطباء والمسعفون أنفسهم، هو أن 1.5 مليون مريض قد شُفيوا في موسكو، وتم إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح".