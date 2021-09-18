في اليوم الأول.. مشاهد وظواهر غير مألوفة في مراكز التصويت الروسية (فيديو وصور)

شهدت مراكز الاقتراع الانتخابية في روسيا العديد من الظواهر والمشاهد غير المألوفة، حيث سعى بعض المواطنين لإبراز أنفسهم خلال عملية التصويت.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تم التقاطها في مراكز انتخابية مختلفة في روسيا لمواطنين قدموا بشكل غير مألوف للتصويت، وذلك بهدف إبراز أنفسهم.

ففي جمهورية ألتاي الشمالية قدم بعض سكان القرى النائية، على الجمال والخيول، للتصويت في المركز الانتخابي.

أما في سان بطرسبورغ، قام مواطن روسي يرتدي زي حمار الوحش بالتصويت، وفي منطقة ريازان الروسية قام مواطن آخر يرتدي زي التنين بالتصويت في المركز الانتخابي.

كما اصطحب مواطن آخر في العاصمة الروسية معه إلى مركز الاقتراع راكونا حرره بعد عملية التصويت، ما تسبب بفوضى عارمة في المركز قبل إلقاء القبض عليه.

كما حضر مدير مصنع أجبان في روسيا إلى مركز الاقتراع بصحبة ماعزة اسمها ميركل.

وفي منطقة أخرى قدم مواطنون بزي محاربين تاريخيين للإدلاء بصوتهم.

ويشارك 14 حزبا روسيا في الانتخابات البرلمانية الروسية التي انطلقت أمس وتستمر ليومين آخرين، مع أرجحية كبيرة بحصول الأحزاب البرلمانية الكبرى المعروفة (حزب روسيا الموحدة – الحزب الشيوعي الروسي – الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي – حزب روسيا العادلة) على معظم المقاعد دون أي خروقات تذكر.

أما الأحزاب الروسية الأخرى المشاركة في الانتخابات هي: حزب الخضر، ونوفيي ليودي (ناس جدد)، ويابلوكو، وحزب التنمية، وحزب الحرية والعدالة الروسي، وشيوعيو روسيا، والمنبر المدني، والبديل الأخضر، وحزب المتقاعدين، وحزب الوطن.