موسكو: أكثر من 380 مراقبا دوليا يتابعون مسار التصويت في انتخابات الدوما

أعلن رئيس المجلس التنسيقي في الغرفة العامة الروسية للرقابة العامة على التصويت مكسيم غريغورييف، أن هناك أكثر من 380 مراقباً وخبيراً دولياً يتابعون مسار التصويت في روسيا في مواقع مراكز المراقبة العامة.

موسكو - سبوتنيك. وقال غريغورييف في إحاطة: "انضم إلينا المراقبون الأجانب أيضًا، وهم في المراكز العامة والمقرات وفي مراكز الاقتراع".

وأضاف: "383 مراقبًا وخبيرًا دوليًا من 80 دولة حول العالم، وهم متواجدون في مواقعنا ومواقع مراكز المراقبة العامة، ويتمتعون بحق التحكم الكامل في التصويت الإلكتروني".

هذا ويجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية.

ووفقًا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يمكن للناخبين التصويت عن بعد في موسكو، وكذلك في ست مناطق أخرى، وهي مناطق كورسك ونيجني نوفغورود وياروسلافل ومورمانسك وروستوف وسيفاستوبول.