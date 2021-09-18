بولايف: أكثر من 7.5 ألف مستخدم يتابعون عملية التصويت في روسيا عبر الفيديو

صرح نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نيكولاي بولايف، اليوم السبت، بأن هناك أكثر من 7.5 ألف مستخدم يتابعون في وقت واحد عملية التصويت في روسيا في 30 ألف مركز اقتراع باستخدام نظام المراقبة عبر الفيديو.

موسكو، 18 سبتمبر - سبوتنيك. وقال بولايف في إحاطة: "في الوقت الحالي يوجد 7.5 ألف مستخدم على بوابة المراقبة بالفيديو يشاهدون 30 ألف مركز اقتراع في وقت واحد".

وأضف نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية: "اليوم ليس لدينا شكوى واحدة من أولئك الذين تم منحهم حق الوصول. وقدمت الأحزاب البرلمانية معلومات تفيد بأنه ليس لديهم شكوى واحدة حول الدعم الفني الذي قدمناه لهم".

هذا ويجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية.

ووفقًا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يمكن للناخبين التصويت عن بعد في موسكو، وكذلك في ست مناطق أخرى، وهي مناطق كورسك ونيجني نوفغورود وياروسلافل ومورمانسك وروستوف وسيفاستوبول.