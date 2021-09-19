مراقبان فرنسيان يقدمان نصيحة إلى منتقدي الانتخابات الروسية

وجه النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية جيروم لامبرت والبرلماني السابق ميشيل فويسان، اللذان يعملان كمراقبين في مراكز التصويت في شبه جزيرة القرم، نصيحة لمنتقدي الانتخابات الروسية بزيارة البلاد شخصيًا وتقييم عملية التصويت.

وذكر النائبان الفرنسيان لوكالة "سبوتنيك" أن العديد من التعليقات السلبية حول العملية الانتخابية سُمعت من ممثلي العالم الأمريكي والغربي.

وقال لامبرت خلال اجتماع مع رئيس لجنة الانتخابات في الجمهورية ميخائيل ماليشيف: "إذا حضر أولئك الذين ينتقدون الانتخابات، فسيكونون مقتنعين بأن العملية الانتخابية تتوافق تمامًا مع المعايير الديمقراطية الدولية".

كما قدم النائب الفرنسي السابق ميشيل فويسان النصيحة لبعثات المراقبة الدولية قائلا: "تعالوا إلى هنا وشاهدوا عملية التصويت، وستروا أن كل شيء يجري هنا وفقًا للمتطلبات الدولية".

وأعلنت السلطات الروسية أن مراكز المراقبة العامة للانتخابات ستكون مفتوحة للمراقبين الدوليين طوال أيام التصويت الثلاثة.

كما وصل مراقبون أجانب من مختلف دول العالم إلى روسيا وأبرزهم من فرنسا وصربيا ودول أوروبية أخرى.