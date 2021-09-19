1.7 مليون ناخب في موسكو يدلون بأصواتهم إلكترونيا في انتخابات الدوما

نشر الموقع الرسمي لمراقبة التصويت الإلكتروني في موسكو، صباح اليوم الأحد الموافق لـ 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بيانات تفيد بأن أكثر من 1.7 مليون شخص من سكان العاصمة الروسية أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية من خلال ميزة التصويت عن بعد.

وقال رئيس المقر العام للمراقبين، أليكسي فينيديكتوف: "إنه حوالي 214 ألف شخص أي 12.5 في المائة من النّاخبين غيّروا اختيارهم في هذه العملية".

ووفقا له، لم تكن هناك شكاوى عمليا بشأن التصويت الإلكتروني.

وبحسب البيانات الرسمية فإن الإقبال على التصويت للانتخابات البرلمانية لمجلس الدوما الروسي، تجاوز نسبة 88 بالمئة، في موسكو.

ووفقًا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الروسية، فإنه يمكن للناخبين التصويت عن بعد في موسكو، وكذلك في ست مناطق أخرى، وهي مناطق كورسك ونيجني نوفغورود وياروسلافل ومورمانسك وروستوف وسيفاستوبول.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.