سفارة موسكو في بريتوريا: الروس المقيمون يدلون بأصواتهم الانتخابية بسلاسة

بدأ المواطنون الروس المقيمون في جنوب إفريقيا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الروسية في العاصمة بريتوريا.

بريتوريا - سبوتنيك. وقال الملحق الصحافي ألكسندر أريفييف، لوكالة سبوتنيك، إنه من المهم للروس الذين يعيشون في الخارج أن يمارسوا حقوقهم الدستورية.

وتابع: "كان من المهم ضمان حصول المواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج على فرصة لممارسة حقوقهم في التصويت التي يمنحها دستور الاتحاد الروسي".

وفي كيب تاون، جرى التصويت بسلاسة، فتم إجراء ترتيبات التصويت للبحارة الروس وصناديق الاقتراع المرسلة على متن السفن بسبب قيود وباء كورونا.

وقال رئيس القنصلية العامة في كيب تاون فاسيلي بيريفاي، لوكالة "سبوتنيك"، إن :"التصويت بدأ بسلاسة منذ الصباح، مضيفا أن العملية كانت هادئة نسبيا".

وأوضح بيريفاي: "كان الناس يأتون مع أفراد عائلاتهم. تم تعزيز الأمن بشكل جيد. وستنشر النتائج يوم الاثنين في جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. كانت العملية حرة ونزيهة وشفافة".

وقال فالنتين فولين، المراقب المستقل من منظمة الغرفة المدنية لوكالة "سبوتنيك"، إن: "هذا كان يومًا مهمًا بالنسبة لروسيا"، وأثنى على السفارة لإجراء التصويت بطريقة جيدة التنظيم.

وأضاف فولين: "كالعادة هذا هو أعلى مستوى في التنظيم. أنا معجب. لم أتوصل إلى أي نتائج. التصويت يسير بسلاسة".

وقال جورج كوتشوكوف، مراقب الانتخابات والوطنية الروسية، لـ"سبوتنيك"، إن :"كل شيء منظم بشكل جيد. وأثنى على السفارة لمراعاة البروتوكول فيما يتعلق بـوباء كوفيد-19".

وتابع موضحا أنه: "يُسمح للأشخاص الذين يأتون للتصويت هنا بالتعبير عن إرادتهم دون أي عوائق. نحن نراقب ذلك. من وجهة نظري، تم إجراء ذلك بشكل جيد للغاية. جنوب إفريقيا مثال على ذلك، وهنا يتم تنفيذ الأمور بشكل جيد وفقًا للمعايير".

وأضاف أن :"التحديات التي برزت هي تحديات شائعة، وقد جعل الوباء من الصعب على الناس السفر والوصول إلى وجهاتهم".

وقال كوتشوكوف: "لقد كنا على اتصال مع الجميع، وهنا من وجهة نظري تم كل شيء وفقًا للمعيار الذهبي للجنة الانتخابات الروسية".

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات؛ عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.

ويشارك 14 حزبا روسيا في الانتخابات البرلمانية الروسية التي انطلقت الجمعة وتستمر لليوم الأحد، مع احتمالية كبيرة بحصول الأحزاب البرلمانية الكبرى المعروفة (حزب روسيا الموحدة – الحزب الشيوعي الروسي – الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي – حزب روسيا العادلة) على معظم المقاعد دون أي خروقات تذكر.

أما الأحزاب الروسية الأخرى المشاركة في الانتخابات هي: حزب الخضر، ونوفيي ليودي (ناس جدد)، ويابلوكو، وحزب التنمية، وحزب الحرية والعدالة الروسي، وشيوعيو روسيا، والمنبر المدني، والبديل الأخضر، وحزب المتقاعدين، وحزب الوطن.