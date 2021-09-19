رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية: نظامنا يتميز بالشفافية

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الأحد، على قناة "روسيا 24": إن "النظام الانتخابي في بلادنا يتميز بالشفافية والانتهاكات أصبحت أقل إلى حد كبير".

وتابعت: "لقد جعلناه النظام الانتخابي شفافًا للغاية، وحديثًا لدرجة أن كل سر يظهر على الفور".

وأضافت بامفيلوفا: "أصبحت الانتهاكات أقل بكثير ولا يمكن إخفاء أي واحدة منها".

وأشارت بامفيلوفا إلى أن "المشاركة في الانتخابات ليست ذات أهمية أساسية، لكن الشيء الرئيسي هو أن الناس يأتون بشكل طوعي".

وقالت: "الإقبال ليس ذا أهمية أساسية بالنسبة لنا. الشيء الأكثر أهمية هو أن يأتي الناس طواعية للتصويت في مراكز الاقتراع، أو التصويت إلكترونيا من المنزل".

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.