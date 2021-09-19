أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الأحد، بدء فرز الأصوات في انتخابات مجلس الدوما الروسي.

وقالت بامفيلوفا خلال تواجدها بمركز المعلومات التابع للجنة الانتخابات المركزية: "برجاء تشغيل العداد.. يجرى فرز الأصوات. التصويت في روسيا قد انتهى".

وذكرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية، أن حزب روسيا الموحدة الحاكم، تقدم في انتخابات مجلس الدوما بنيله 38.86% بعد فرز 10% من الأصوات.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.