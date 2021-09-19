اللجنة البرلمانية الروسية: المنظمات غير الحكومية الأجنبية حاولت تشويه سمعة انتخابات الدوما

قال رئيس اللجنة الروسية للتحقيق في التدخل الأجنبي، فاسيلي بيسكاريف، إن المنظمات الأجنبية غير الحكومية تنشر معلومات كاذبة حول تصويت البرلمان الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وكتب بيسكاريف عبر تطبيق تيلغرام: "هناك معلومات عن الدعم الأجنبي المباشر (المالي) وغير المباشر (المواد المنهجية) الذي يهدف إلى تشويه سمعة الانتخابات. كما تم تسجيل حقائق عن تدريب المحرضين في الخارج لتنظيم أحداث في الانتخابات".

وقال إن لجنته أعدت مناشدة إلى مكتب المدعي العام مع اقتراح بالاعتراف بهذه المنظمات غير الحكومية على أنها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.

ووفقًا لرئيس لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي، فقد شنت وسائل الإعلام الغربية حملة دعائية معادية لروسيا لتشويه سمعة النظام الانتخابي في البلاد قبل انتخابات مجلس الدوما بفترة طويلة.

وقال بيسكاريف للصحفيين يوم الأحد "أكبر عدد من هذه المنشورات تم تسجيله في وسائل إعلام الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك".

وأضاف بيسكاريف عبر تليغرام: "هناك أيضًا دعوات عامة غير قانونية (باللغة الروسية) من الخارج لتنظيم هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني الروسي، لافتا إلى أن لجنته أعدت مناشدة للسلطات المختصة لاتخاذ تدابير للرد على هذه الجرائم.

وفي وقت سابق، يوم الأحد، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، بدء فرز الأصوات في انتخابات مجلس الدوما الروسي.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.

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