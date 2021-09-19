النتائج الأولية لانتخابات "الدوما" الروسي

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، صباح اليوم الاثنين، عن نتائج أولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، تظهر تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت اللجنة بأن نتائج فرز حوالي 35 % من أصوات الناخبين في الاقتراع الفدرالي عبر نظام القوائم الحزبية تشير إلى تقدم "روسيا الموحدة"، الداعم لرئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بـ45.37.

ويأتي بعده "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية" بـ21.78%، و"الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" في المركز الثالث بـ.7%8.29، بينما يحتل حزب "روسيا العادلة - من أجل الحق" المرتبة الرابعة بـ7.38%، ويأتي حزب "الناس الجدد" خامسا بـ6.35%.

وفي وقت سابق، يوم الأحد، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، بدء فرز الأصوات في انتخابات مجلس الدوما الروسي.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.