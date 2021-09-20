لجنة الانتخابات: التقارير حول تأجيل الانتهاء من نتائج الانتخابات العامة مزيفة

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، إن التقارير حول الخطط المزعومة لتأجيل الانتهاء من نتائج الانتخابات العامة مزيفة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بامفيلوفا للصحفيين في تعليقها على المعلومات الكاذبة التي انتشرت على تيليجرام: "لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، لأنه لا توجد أسباب لذلك". وأوضحت أن لجنة الانتخابات تحلل أسباب التأخير القصير في فرز الأصوات عبر الإنترنت في موسكو.

وفقا لأحدث نتائج التصويت التي صدرت بعد فرز أكثر من 35 في المائة من الأصوات، فإن حزب روسيا المتحدة الحاكم في المقدمة بنسبة 45.37 في المائة.

يأتي الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية في المرتبة الثانية بنسبة 21.78 في المائة. وجاء الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا في المركز الثالث بنسبة 8.29 في المائة، بينما جاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي "روسيا فقط - من أجل الحقيقة" في المرتبة الرابعة بنسبة 7.47 في المائة.

كما تجاوز حزب الشعب الجديد عتبة 5 في المائة الضرورية، بنسبة 6.22 في المائة. وفقًا للجنة الانتخابات، تتصدر روسيا الموحدة حاليًا 188 دائرة انتخابية ذات تفويض فردي.

وفي وقت سابق، يوم الأحد، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، بدء فرز الأصوات في انتخابات مجلس الدوما الروسي.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.

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