ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في جامعة بيرم الروسية إلى 8 ضحايا

وقالت: "وفقا للتقارير، في 20 سبتمبر/أيلول، فتح طالب، كان على أرض أحد مباني جامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث، النار على آخرين. ويجري تحديد البيانات المتعلقة بالقتلى والمصابين. تم تحديد هوية المشتبه به".
وأضافت: "قتل بنتيجة الحادث 8 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة آخرين، سيتم التأكد من أعداد القتلى والمصابين".
وسبق ذلك تصريح للمتحدثة أكدت فيه: "نتيجة لذلك، لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 بجروح. ويجري تحديد البيانات الدقيقة عن القتلى والمصابين".
وأشارت بيترينكو إلى أن التحقيق يحدد ملابسات الحادث.
وقع إطلاق نار في جامعة بيرم الحكومية الروسية، اليوم الاثنين 20 سبتمبر/ أيلول.
بحسب ما نقل المركز الصحفي للجامعة، فإن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية.
وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان أن 4 أشخاص أصيبوا بعد إطلاق مجهول النار من سلاح في حرم الجامعة.
وأعلنت الداخلية الروسية في بيان لها إلقاء القبض على منفذ الهجوم، مشيرة إلى وقوع إصابات وضحايا.
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