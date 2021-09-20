ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في جامعة بيرم الروسية إلى 8 ضحايا

قالت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، لـ"سبوتنيك" إن مسؤولي تطبيق القانون حددوا هوية الطالب الذي من المفترض أنه أطلق النار، وتم اعتقاله.

وقالت: "وفقا للتقارير، في 20 سبتمبر/أيلول، فتح طالب، كان على أرض أحد مباني جامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث، النار على آخرين. ويجري تحديد البيانات المتعلقة بالقتلى والمصابين. تم تحديد هوية المشتبه به".

وأضافت: "قتل بنتيجة الحادث 8 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة آخرين، سيتم التأكد من أعداد القتلى والمصابين".

وسبق ذلك تصريح للمتحدثة أكدت فيه: "نتيجة لذلك، لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 بجروح. ويجري تحديد البيانات الدقيقة عن القتلى والمصابين".

وأشارت بيترينكو إلى أن التحقيق يحدد ملابسات الحادث.

وقع إطلاق نار في جامعة بيرم الحكومية الروسية، اليوم الاثنين 20 سبتمبر/ أيلول.

بحسب ما نقل المركز الصحفي للجامعة، فإن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية.

وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان أن 4 أشخاص أصيبوا بعد إطلاق مجهول النار من سلاح في حرم الجامعة.

وأعلنت الداخلية الروسية في بيان لها إلقاء القبض على منفذ الهجوم، مشيرة إلى وقوع إصابات وضحايا.