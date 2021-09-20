آلية متميزة روسية تظهر كيفية عملها خلال مناورات عسكرية

وقد ظهرت هذه الآلية، وهي آلية زرع الألغام عن بعد، في المناورات العسكرية الكثيرة في أوقات سابقة، ولكن لم تتح لها الفرصة لإظهار كيفية أدائها من قبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "tvzvezda".

وتقوم الآلية بمهمتها من خلال قذف مجموعة كبيرة من الألغام على اختلاف أنواعها في آن واحد لتسقط على مساحة كبيرة تعادل مساحة عشرات ملاعب كرة القدم.

أما أهم ما يميز آلية "زيمليديليه" فهو إمكان تطويق العدو بالحقول الملغومة. ويتم نشر "طوق ألغام" إبان ذلك عن بعد من دون أن يخرج أي جندي من الآلية.

وشارك 200 ألف فرد و760 آلية مدرعة وأكثر من 80 طائرة ومروحية و15 سفينة حربية في مناورة "زاباد (الغرب) 2021". وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن الكسندر فومين، نائب وزير دفاع روسيا، أن مناورة الغرب 2021 لم تستهدف محاربة أي عدو محدد. فقد كانت فكرتها أن هناك نزاعا متصاعدا بين مجموعتي الدول الافتراضية.