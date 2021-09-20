الخارجية الروسية حول إمدادات "القبة الحديدية" المحتملة إلى كييف: لنرى ماذا سيحدث بالفعل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك"، حول الحديث عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوريد أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا، أن موسكو بحاجة إلى رؤية ماذا سيحدث بالفعل.

وقال رودينكو للصحفيين: "نسمع الكثير من الحديث، دعونا نرى ما سيتم تنفيذه بالفعل. ولكن في أي حال من الأحوال، فإن استعراض أوكرانيا للعضلات العسكرية، وخاصة تلقي مثل هذا الدعم المكثف من الخارج، لا يساهم في حل سلمي للنزاع في جنوب شرق البلاد".

هذا وأفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي بأن الولايات المتحدة قد تعيد بيع بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية اقتنتهما من إسرائيل إلى أوكرانيا.

وأشار "بوليتيكو" في تقرير أن إدارة بايدن منذ آذار/مارس الماضي صادقت على تقديم دعم عسكري من خلال التسليح والتدريب إلى أوكرانيا، بما في ذلك حزمة من المعدات والمساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار، غير أن بعض المشرعين في الكونغرس يريدون من البيت الأبيض فعل المزيد في هذا السبيل وقدموا لذلك تعديلا على قانون ميزانية الدفاع لعام 2022 المالي.

وأوضح الموقع أن هذا التعديل الذي تم دمجه في نسخة القانون الخاصة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ينص على إلزام البنتاغون بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن الخيارات المتاحة للبيع أو التسليم المحتمل لـ"منظومات موجودة من غير المرجح نشرها في المستقل القريب" إلى أوكرانيا.

ولم يؤكد البيت الأبيض هذه المعلومات. أما كييف، فأكدت أن صواريخ "القبة الحديدية" ستساعد في حماية المرافق الحيوية للبنية التحتية وزيادة القدرة القتالية للجيش الأوكراني.