فرز 99 % من الأصوات في انتخابات مجلس الدوما الروسي

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الدوما الروسي، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم وحصوله على نسبة 49.82% من الأصوات.

واحتل "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية" المرتبة الثانية بنسبة أصوات 19%، فيما تحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" على 7.49%.

وفي المرتبة الرابعة يأتي "حزب روسيا العادلة - من أجل الحق" وحصل على 7.42%، وفي المرتبة الخامسة "حزب الناس الجدد" بنسبة أصوات بلغت حتى الآن 5.35%.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.

وأقفلت مراكز الاقتراع أبوابها مساء أمس الأحد، وانطلقت عمليات فرز الأصوات في انتخابات أعضاء مجلس الدوما في دورته الثامنة، واستمرت عملية التصويت هذه الدورة 3 أيام، من 17 إلى 19 سبتمبر، بمشاركة 14 حزبا.