طالب عراقي في بيرم يحمي فتاة من الرصاص ويقوم بتغطيتها... صور

أخبر طالب جامعي عراقي في بيرم، حيث وقع إطلاق النار، وكالة "سبوتنيك" كيف قام بحماية فتاة من الرصاص.

أوضح عبد الله عبيد، طالب السنة الثالثة، أن القصة حدثت عندما كان لديهم درس الكيمياء العضوية، فيما تم نشر صور تظهر حالة الطالب.

وقال: "أثناء الاستراحة، كنت أقف عند النافورة، غير البعيدة عن المبنى الرئيسي. هناك رأيت شابًا يرتدي ملابس سوداء يحمل سلاحًا، وبدأ في إطلاق النار".

وأضاف: "مباشرة عند النافورة. ركض الناس. وكان من بينهم فتاة ألقت بنفسها على الأرض عندما سمعت الطلقات. فقمت بالدفاع عنها وغطيتها".

وتابع الشاب أن الطلاب ركضوا من أرض الجامعة عبر مخرج محطة السكة الحديدية، واستخدموا أيضًا المدخل الثاني في المبنى الثاني.

وبحسب لجنة التحقيق، فتح طالب، صباح اليوم الاثنين، النار في جامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 28 آخرين. وقاوم المشتبه به الشرطة أثناء الاعتقال وأصيب بجروح.