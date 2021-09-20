الخارجية الروسية: المفاوضات حول القاعدة البحرية قائمة ونائب وزير الدفاع الروسي زار الخرطوم

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للصحفيين بأن المفاوضات بين روسيا والسودان بشأن إنشاء قاعدة لوجستية للبحرية الروسية على البحر الأحمر قائمة بين العسكريين.

وقال بوغدانوف ردا على سؤال حول سير المفاوضات بين روسيا والسودان بشأن هذه القضية: "السؤال يتطلب توجيهه إلى جشينا، فهو تفاوض وقد ذهب نائب وزير الدفاع الروسي الى هناك".

قال مصدر مطلع في الجيش السوداني لـ"سبوتنيك" في وقت سابق، إن هناك تعديلات جوهرية تتم على الاتفاقية الموقعة بين السودان وروسيا.

وأوضح المصدر أن الحكومة في الخرطوم طلبت من موسكو دفع 5 مليارات دولار لكي تستخدم روسيا القاعدة لمدة 5 أعوام، مبدية موافقتها على توقيع اتفاقية لمدة 25 عاما.

وتختص الاتفاقية بقاعدة روسية يتم إقامتها على ساحل البحر الأحمر، في مدينة بورتسودان.

المصدر أكد لوكالة "سبوتنيك" أن الحكومة السودانية تعترض على الاتفاقية نظرا لـ"عدم وجود ثمار من وراء هذه الاتفاقية مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع الاستراتيجي".

وأشار المصدر إلى أن حكومة السودان ترى أن مصلحتها ومصلحة اقتصادها في تعديل جوهري يتم على هذه الاتفاقية.