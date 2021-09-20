بامفيلوفا: 5 أحزاب تدخل إلى مجلس الدوما الروسي

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في روسيا وصلت إلى 51.68 بالمئة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعد أكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة.

موسكو-سبوتنيك.وقالت بامفيلوفا في مؤتمر صحفي: "بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الآن 51.68 بالمئة".

وأضافت بامفيلوفا: "نرى اختلافا جديا مقارنة بالانتخابات التي جرى إجراؤها منذ خمس سنوات مضت، يتمثل في التنوع السياسي. يمكننا القول إن عدد الأحزاب التي اجتازت الانتخابات ليس أربعة أحزاب فقط ولكنها بلغت خمسة أحزاب".

مضيفة أن حزب "روسيا الموحدة" قد حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الروسية، لكن في نفس الوقت فإن هذه النتيجة تعد أقل قليلا من نتيجة انتخابات عام 2016.

ووفقا لمجلس المعلومات التابع للجنة الانتخابات المركزية، فإن أحزاب "روسيا الموحدة" ، "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية"، "الحزب الليبرالي الديمقراطي" ، "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" و"الناس الجدد" يدخلون مجلس الدوما.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.

هذا وأقفلت مراكز الاقتراع أبوابها مساء أمس الأحد، لتنطلق عمليات فرز الأصوات في انتخابات أعضاء مجلس الدوما في دورته الثامنة، واستمرت عملية التصويت هذه الدورة 3 أيام، من 17 إلى 19 سبتمبر، بمشاركة 14 حزبا.