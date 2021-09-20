تخصيص تعويضات مالية لعائلات قتلى الهجوم في بيرم

قالت الخدمة الصحفية لمكتب حاكم منطقة بيرم إن سلطات الإقليم ستخصص مليون روبل (15 ألف دولار) لأسر القتلى أثناء إطلاق النار في جامعة بيرم ستيت و 500 ألف روبل (7.5 ألف دولار) للجرحى.

وجاء في تقرير الخدمة: "بناء على تعليمات حاكم إقليم بيرم دميتري مخونين، بعد حالة الطوارئ في جامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث، ستتلقى أسر الضحايا مساعدة مالية، وستتلقى أسر الضحايا مليون روبل لكل منهم، والمصابين سيحصل كل واحد منهم على 500 ألف روبل".

وأكدت الخدمة الصحفية لمكتب حاكم المنطقة أن الأموال ستأتي من الصندوق الاحتياطي لحكومة إقليم بيرم.

هذا وقالت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، لـ"سبوتنيك" إن مسؤولي تطبيق القانون حددوا هوية الطالب الذي من المفترض أنه أطلق النار، وتم اعتقاله.

وقالت: "وفقا للتقارير، في 20 سبتمبر/أيلول، فتح طالب، كان على أرض أحد مباني جامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث، النار على آخرين. ويجري تحديد البيانات المتعلقة بالقتلى والمصابين. تم تحديد هوية المشتبه به".

وأضافت: "قتل بنتيجة الحادث 8 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة آخرين، سيتم التأكد من أعداد القتلى والمصابين".

وسبق ذلك تصريح للمتحدثة أكدت فيه: "نتيجة لذلك، لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 بجروح. ويجري تحديد البيانات الدقيقة عن القتلى والمصابين".