روسيا تعرضت لعدد كبير من الهجمات الإلكترونية خلال الانتخابات نصفها من أمريكا

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعرضت لعدد غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية خلال انتخابات مجلس الدوما هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول، نصفها من أمريكا.

وقالت السفارة في بيان: "خلال الانتخابات الحالية، واجهت لجنة الانتخابات المركزية عددا غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 50٪ منها على وجه التحديد من أراضي الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "نريد أن نحصل على تفسيرات شاملة من الجانب الأمريكي في هذا الصدد".

يُذكر أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، رجحت في وقت سابق، إمكانية فرض عقوبات على الدول التي انطلقت منها هجمات سيبرانية لاستهداف النظام الانتخابي الروسي.

وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت أن حزب "روسيا الموحدة" تصدر انتخابات مجلس الدوما بنسبة 49.80 بالمئة، ومن ثم يليه الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية بنسبة 19.07 بالمئة، فيما احتل الحزب الليبرالي الديمقراطي المركز الثالث بنسبة 7.48 بالمئة بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات.

وجرى التصويت في انتخابات مجلس الدوما في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية، دون وقوع انتهاكات أو مخالفات جسيمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات، وذلك وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

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