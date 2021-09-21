السفارة الروسية في السودان: الوضع في الخرطوم طبيعي والبعثة اتخذت إجراءات أمنية إضافية

أعلنت السفارة الروسية في الخرطوم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بعد ورود أنباء عن إحباط انقلاب في البلاد، مؤكدة أن الوضع في منطقة البعثة الدبلوماسية هادئ.

وقال رئيس القسم القنصلي بالبعثة الدبلوماسية الروسية غيورغي أمبارتسوميان، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، في رده على سؤال، بشأن الوضع الحالي في منطقة السفارة الروسية: "الوضع هادئ. في الوقت الحالي، تعيش عاصمة السودان حياة عادية. تعمل جميع مؤسسات خدمات المدينة والنقل والتجارة والمطاعم كالمعتاد. وبالطبع اتخذت السفارة إجراءات إضافية لضمان الأمن".

وأعلن مجلس السيادة في السودان، في وقت سابق، احتواء محاولة الانقلاب التي قام بها عدد من العسكريين، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة. وقال المتحدث باسم المجلس السيادي، إنه سيتم بدء التحقيق مع المتورطين، واستجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن الحركة طبيعية الآن في شوارع العاصمة الخرطوم.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد، داعيًا الجماهير إلى التصدي لها.

بدوره، ناشد عضو مجلس السيادة السوداني والناطق االرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، جميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد. وقال في تعليق عبر حسابه على "فيسبوك": "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال". إلا أنه عاد وأضاف في تعليق جديد، وقال إن "الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة".