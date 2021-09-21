الخارجية الروسية ترد على تصريحات تركيا بشأن عدم الاعتراف بالانتخابات في القرم

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزارة الخارجية التركية، بشأن عدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس الاثنين، إنها ترى عدم شرعية نتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي على أراضي شبه جزيرة القرم باعتبارها أراض أوكرانية

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية إن عدم اعتراف تركيا بشرعية نتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي على أراضي شبه جزيرة القرم باعتبارها أراض أوكرانية، يؤثر على العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن موسكو تستخلص العبر من مثل هذه التصريحات.

والجدير بالذكر، أن شبه جزيرة القرم عادت إقليميا روسيا فيدراليا، بعد استفتاء للسكان جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه الجزيرة ومدينة سيفاستوبول؛ وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن قوام روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/آذار 2014.

ولم يعترف المجتمع الدولي بهذا، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.

بالمقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا".

وكان نائب رئيس وزراء حكومة القرم، الممثل الدائم لشبه جزيرة القرم لدى الرئاسة الروسية، غيورغي مرادوف، وصف موقف تركيا الداعم لمنتدى "منصة القرم" بـ"الناكر للمعروف"، معبرا عن ذلك بمثل روسي قديم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني إلى أن تركيا "منذ الأيام الأولى لبدء منصة القرم" دعمت وستواصل دعم عملها". وبحسب رأيه، ستصبح المنصة أداة فعالة في "تحرير شبه جزيرة القرم المحتلة بشكل غير قانوني".